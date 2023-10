Przegląd prasy Sieradz 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

W czwartek, 12 października w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostek z terenu województwa łódzkiego do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dziesięciu jednostek OSP z powiatów pajęczańskiego, sieradzkiego, kutnowskiego, wieruszowskiego, łaskiego oraz wieluńskiego

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w wiejskiej gminie Sieradz? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu.

Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

Wszystkich Świętych 2023 już blisko. Jakie znicze kupić można pod tzw. starym cmentarzem w Sieradzu i w jakiej cenie? Wybór – co pokazuje przykład kwiaciarni KARLA - jest spory. Sprawdź.

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w gminie Klonowa? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także statystyki wyborcze i składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu.

Kolejni nieodpowiedzialni kierowcy zostali wyeliminowani z ruchu przez policję w powiecie sieradzkim. To 27-latek, który spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. Wsiadł za kierownicę fiata mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie i łamiąc jednocześnie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejna osoba to 31-letnia kierująca motorowerem, która mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Grożą im surowe konsekwencje prawne. - Kierowco bądź rozsądny! - apeluje policja.