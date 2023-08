Przegląd prasy Sieradz 13.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Prasówka 13.08 Sieradz: pozostałe wydarzenia

W najbliższy poniedziałek (14 sierpnia) startuje przyjmowanie zapisów do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. To jedna ze starszych polskich pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Tymczasem publikujemy archiwalne zdjęcia z sieradzkiego wędrowania.