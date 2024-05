Przegląd prasy Sieradz 12.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Kolejną edycję targów końskich w Pajęcznie organizatorzy zaliczają do bardzo udanych. Jarmark organizowany na placu targowym ma wymiar międzynarodowy, bo oprócz hodowców z całej Polski zjeżdżają goście z Czech, Niemiec, Francji, czy Włoch. Zobaczcie fotorelację i materiał wideo

Co wydarzy się w Twoim życiu w nadchodzącą sobotę i niedzielę. Sprawdź, co mówią gwiazdy i przygotuj się na ewentualne zmiany - pozytywne i negatywne. Oto horoskop na weekend 11-12 maja dla wszystkich znaków zodiaku.

Do udziału w drugiej edycji wydarzenia Babski Kiermasz Sieradz - Wyprzedaż Garażowa zaprosili w sobotę społecznicy z sieradzkiej Cudosfery. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem zarówno ze strony wystawiających jak i kupujących. A wpisowe z przedsięwzięcia trafiło na charytatywny cel.

W sobotę, 11 maja, na placu targowym w Radomsku zorganizowano imprezę motoryzacyjną "Stanced"

Psie piękności podziwiać ponad stu kilkudziesięciu ras można w ten weekend w Uniejowie. W sobotę ruszyła tu 30. edycja Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez łódzki oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Impreza potrwa do niedzieli, warto więc się tu wybrać.

Na sieradzkim pumptracku przy ul. Braterstwa Broni trwają zawody rolkowe, w których uczestniczy kilkudziesięciu śmiałków z całej Polski.

W Warcie świętowano "600 Lat Statutu Warckiego - Ochrona Cisa Pospolitego". Była to idealna okazja do przeniesienia się do czasów średniowiecznej Warty, poznania historycznych ciekawostek i i znaczenia statutu warckiego dla przyszłych pokoleń.