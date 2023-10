Przegląd prasy 9.10.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Sieradzu.

📢 Siatkarski turniej w nowej hali sportowej w Warcie ZDJĘCIA W nowej hali sportowej w Warcie rozegrano turniej siatkarski w którym rywalizowało 12 drużyn. Jego organizatorem był Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych (Koksownia). Zawody udało się zorganizować dzięki środkom finansowym z Totalizatora Sportowego przy wsparciu Krzysztofa Ciebiady, posła na Sejm VIII kadencji oraz we współpracy z gospodarzem obiektu Krystianem Kroguleckim, burmistrzem Warty.

📢 III liga: Warta Sieradz dwa razy prowadziła w Bełchatowie, ale przegrała z GKS 2:3 W meczu kończącym 11. kolejkę grupy pierwszej III ligi GKS Bełchatów pokonał w niedzielne popołudnie na swoim boisku Wartę Sieradz 3:2

📢 Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz działają już od ośmiu lat. Rozmowa z szefującym grupie Marcinem Głodkiem. Zobacz co uchwycili FOTO Od ośmiu już lat monitorują wszelakie zjawiska w pogodzie z jednej strony ostrzegając mieszkańców przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami w postaci nawałnic czy wichur, z drugiej zapowiadając widowiskowe zorze polarne czy obłoki srebrzyste. Jak powstali, kto może do nich dołączyć, czy słoneczny i spokojny dzień to dla nich dzień stracony? Na to i wiele pytań odpowiada Marcin Głodek szefujący grupie Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz.

📢 Prawdziwi mężczyźni modlą się na różańcu. Męski różaniec przeszedł ulicami Sieradza ZDJĘCIA Kilkadziesiąt osób wzięło udział w niedzielnym męskim różańcu, który przeszedł ulicami Sieradza z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na Osiedlu Jaworowe do Bazyliki Mniejszej.

📢 Właściciel Zoo Borysew Andrzej Pabich otrzyma Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP. Doceniono działalność gospodarczą i charytatywną FOTO Właściciel Zoo Borysew Andrzej Pabich zostanie uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Odznaczenie zostanie wręczone we wtorek 10 października w Janowie Podlaskim. Do nagrody nominowała przedsiębiorcę Łódzka Loża Business Center Club za działalność gospodarczą i charytatywną. 📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 w gminie Złoczew. Gdzie oddasz głos? Jaki skład poszczególnych obwodowych komisji? SPRAWDŹ Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w gminie Złoczew? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także statystyki wyborcze i składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Odpust Matki Boskiej Różańcowej u urszulanek w Sieradzu. Jedyny taki w regionie ZDJĘCIA Niedziela to dzień odpustu u sióstr urszulanek z Sieradza. To odpust z okazji święta Matki Boskiej Różańcowej. Suma odpustowa, którą odprawił ksiądz Andrzej Jaworski ze Zduńskiej Woli zakończyła się procesją z modlitwą różańcową, która przeszła krużgankami podominikańskiego klasztoru, którego początki sięgają XIII wieku. To jedyna tak procesja w naszym regionie.

📢 Grzybobranie 2023. Po deszczowej sobocie warto wybrać się do lasu? Też sprawdziliście? Czekamy na Wasze zdobycze ZDJĘCIA Czy wreszcie grzybiarze będą mieli w tym roku powody do radości? Po deszczowej sobocie pojawiła się nadzieja, że w końcu sypnie grzybami w naszych lasach. Sprawdziliśmy. Z pustymi rękami z lasu się nie wyjdzie, ale daleko jeszcze do wysypu z poprzedniego, rekordowego sezonu. Czekamy na Wasze zdobycze. 📢 Noc Bibliotek w sieradzkiej książnicy przy Żwirki i Wigury ZDJĘCIA Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, której szefuje Małgorzata Jurkowska, przyłączyła się w minioną sobotę do dziesiątek bibliotek w kraju, które tego dnia szerzej otworzyły swoje podwoje przyłączając się do ogólnopolskiej akcji "Noc Bibliotek".

📢 MFGiK 2023. Międzynarodowy Festiwal Komisu i Gier w Łodzi. Targi komiksów, planszówki i cosplay! Zobacz zdjęcia! 8.10.2023 Międzynarodowy Festiwal Komisu i Gier w Łodzi zaprasza już po raz 34. wszystkich fanów opowieści rysunkowych oraz szeroko pojętej fantastyki.

📢 Takie wiązanki można kupić przy Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu ZDJĘCIA Wszystkich Świętych coraz bliżej. Przed Cmentarzem Parafialnym w Sieradzu przez cały rok można kupić okolicznościowe wiązanki w różnych cenach. 📢 Pertkiewiczowie: Rodzina niczym paciorki jarzębiny czerwonej ZDJĘCIA O Przemysławie Pertkiewiczu powiedzieć można, że to strażnik czasów minionych rodziny Pertkiewiczów. Od wielu lat gromadzi wszelkie zapiski, pamiątki, zdjęcia i wszystko cokolwiek z rodziną jest związane. Ten mężczyzna w średnim wieku sporządził już, na kilkudziesięciu ogromnych kartonach, drzewo genealogiczne Pertkiewiczów, które gdyby złożył w jedno zajęłoby, jak nic, z pół boiska piłkarskiego. Na owym drzewie, ciągle przybywa fotografii, zmieniają się daty. Często gęsto karton trzeba wymieniać i wówczas imiona, nazwiska, daty, pisane gotykiem, trzeba powtarzać i pan Przemysław powtarza. Jest cierpliwy i skrupulatny niczym mnich kopista.

📢 Zjazd Rodu Pertkiewiczów 2023 odbył się w Sieradzu. Członkowie Najstarszej i Największej Rodziny Sieradzkiej spotkali się po raz drugi FOTO Wielki zjazd rodu Pertkiewiczów - Najstarszej i Największej Rodziny Sieradzkiej - odbył się po raz drugi w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli rodziny rozproszonej po całym regionie łódzkim i w kilku miejscach Polski. Była to okazja, do wspomnień, wspólnej zabawy i podziwiania imponującego drzewa genealogicznego przygotowanego przez inicjatora zlotu Przemysława Pertkiewicza. 📢 Eurodeputowany zachęcał do głosowania na Marcina Przydacza ZDJĘCIA Eurodeputowany Witolda Waszczykowski zachęcał w sobotnie popołudnie, w sieradzkim Starostwie Powiatowym, do głosowania w najbliższych wyborach parlamentarnych na Marcina Przydacza z Prawa i Sprawiedliwości, który jest szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

📢 Prawie 17 tysięcy kibiców poniosło Widzew do wygranej ze Stalą Mielec ZDJĘCIA To było prawdziwe szaleństwo! W 73 minucie Łotysz Andrejs Cigaņiks huknął potężnie spoza pola karnego i bramkarz Stali Mielec nie miał nic do powiedzenia - piłka wylądowała w siatce. Wynik meczu już się nie zmienił, widzewiacy trenera Daniela Myśliwca wygrali 1:0 (0:0). Było to ich czwarte w tym sezonie zwycięstwo na swoim stadionie.

📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 w gminie Warta. Gdzie oddasz głos? Jaki skład poszczególnych obwodowych komisji? SPRAWDŹ Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w gminie Warta? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także statystyki wyborcze i składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Wiązanki na Wszystkich Świętych od kwiaciarni Chanda w Sieradzu. Zobacz ZDJĘCIA wyjątkowych nagrobnych ozdób Wszystkich Świętych 2023 za pasem. Powoli można się rozglądać za wiązankami nagrobnymi. Dziś przedstawiamy propozycję od jednej z sieradzkich kwiaciarni.

