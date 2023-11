Przegląd prasy 8.11.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

W międzywojennym Sieradzu Kazimierz Lipiński był postacią znaną. Śmiało rzec można, że pół miasta kłaniało mu się w pas. Dla wielu sieradzkich rodzin był pracodawcą. Należący do niego zakład maszyn i urządzeń rolniczych zatrudniał ponad 30 osób. Kazimierz Lipiński wraz z żoną Jadwigą mieli swoją ławkę w sieradzkiej kolegiacie. A mieć własną ławkę w prastarym kościele, to było coś. Potem, już po wojnie, kiedy proboszczem w farze był ksiądz Apolinary Leśniewski, pozwalał on, a nawet zapraszał do siadania tam, Jadwigę Lipińską, wówczas już wdowę po Kazimierzu. Ławka do dziś stoi w świątyni.