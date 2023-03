Przegląd prasy 30.03.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Do groźnego wypadku z udziałem dwóch aut osobowych doszło w środowe popołudnie w miejscowości Ocin w gminie Wróblew. Jeden z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami

Prasówka 30.03 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Lekkie, chrupiące i pachnące bazylią małe pizzerinki z ciasta francuskiego to świetny pomysł na pyszną i szybką przekąskę. Możesz zrobić je na każdą okazję, nawet gdy goście już pukają do drzwi. Zajmie ci to 5 minut. Proponuję dodać do nich szynkę oraz pomidorki koktajlowe. Przekonaj się, jak pysznie smakują i wypróbuj przepis na pizzerinki z ciasta francuskiego.