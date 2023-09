Przegląd prasy 28.09.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia auta osobowego z busem przy wjeździe do Sieradza od strony Zduńskiej Woli.

W drugim odcinku dziesiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony" rolnicy i rolniczki podczas krótkich randek poznali kandydatki na żony i kandydatów na mężów. Do Dariusza z województwa łódzkiego przyjechało 10 dziewczyn, które wybrał na podstawie wcześniej przysłanych listów.

Zainteresowani służbą w mundurze mieli nie lada okazję, by poznać szczegóły pracy policjanta, strażaka czy żołnierza oraz możliwości kształcenia w tych kierunkach. W Sieradzu odbyły się Targi Edukacji i Pracy 2023. Impreza została poświęcona właśnie zawodom mundurowym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Za ponad 200 milionów dolarów koncern Japan Tobacco International wybudował nową fabrykę w swoim wielkim kompleksie produkcyjnym w Łódzkiem. W zakładzie, jedynym na świecie poza Japonią, powstają wkłady tytoniowe do wprowadzanego na rynek innowacyjnego urządzenia do podgrzewania tytoniu. Tym samym całkowita kwota inwestycji japońskiego giganta w naszym kraju wzrosła do blisko 1,3 mld dolarów.