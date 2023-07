Przegląd prasy 27.07.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Prasówka 27.07 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To będzie wyjątkowa sobota we dworze w Kalinowej. Wystąpią wyjątkowi artyści, czyli Sokolniccy Duett Jest to wyjątkowa para, wokaliści nowej generacji. Agnieszka Sokolnicka (sopran) i Voytek Soko-Sokolnicki (tenor) w swych koncertach łączą swobodnie rożne gatunki muzyki od opery poprzez słynne tematy muzyki filmowej, rozrywkowej, musical, operetkę aż do muzyki sakralnej. Ich niepowtarzalne, zgrane głosy zachwycają siłą ekspresji i kunsztem wokalnym.