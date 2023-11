Przegląd prasy 24.11.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Nadchodzi Black Friday. To nowy dla nas zwyczaj, który z oczywistych względów nie był znany w Polsce w czasach PRL. Jak wówczas polowano na okazje? Zapraszamy do galerii ze zdjęciami Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zrobić dobrą beczkę to duża sztuka - rozpoczyna swoją opowieść Jacek Szczeblewski. - Klepka musi przylegać do klepki pod odpowiednim kątem, tak, aby potem beczka nie przeciekała. I potem jeszcze trzeba na to wszystko sprawnie obrączkę nałożyć. Tak, aby dociskała jak trzeba. Obrączka to inaczej żelazna opaska. Mój ojciec to potrafił.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy już po raz XIII uczciła święto patronki śpiewu chóralnego kolejną edycją Regionalnego Festiwalu Piosenki Religijnej,,Cecyliada". Rekordowa liczba 45 uczestników podzielonych na cztery kategorie wiekowe zaprezentowała swój talent i wrażliwość muzyczną mierząc się z trudnym repertuarem.

Sieradz na Google Street View. Miasto w ostatnim czasie doczekało się aktualizacji w tej popularnej aplikacji. Dałeś się złapać? Zobacz w galerii, czy zostałeś uwieczniony na zdjęciach.