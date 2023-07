Przegląd prasy 20.07.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

W kolejnym meczu sparingowym Warta Sieradz przegrała na wyjeździe z innym trzecioligowcem MKS Kluczbork aż 1:4, choć prowadziła do przerwy 1:0 po golu Mateusza Lisa.

Nowym bramkarzem trzecioligowej Warty Sieradz został 19-letni Mateusz Ludwikowski. Będzie on konkurował o bluzę z numerem 1 z Kamilem Miazkiem.

Od piątku do niedzieli włącznie (21-23) w Sieradzu trwał będzie Open Hair Festival. Będzie to impreza pod znakiem muzyki o różnorodnym brzmieniu. Wystąpią zaś Wiktoria Zwolińska, TYNSKY, Sidney Polak, Justyna Majkowska i Piotr Cajdler, GrubSon, T. Love, Baasch, Renata Przemyk i Igor Herbut, Czesław Mozil oraz Skubas.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybrali maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Od poniedziałku, 17 lipca rozpoczął się ogólnopolski finał akcji, w którym główną nagrodą jest 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

Groźny pożar hali produkcyjnej w Brąszewicach (gmina Sieradz). W akcji gaszenia ognia brało udział aż 10 zastępów zawodowych strażaków i ochotników.

Akcja czipowania zwierząt odbyła się w Sieradzu. Dla miłośników zwierząt była to okazja do bezpłatnego oznakowania swojego pupila. Do czipobusa ustawiła się kolejka chętnych.