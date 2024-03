Przegląd prasy 2.03.2024 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

1 marca, do Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości upamiętniające żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego miały miejsce między innymi w Sieradzu.

Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się dzisiaj teledyskiem do utworu, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. Nową piosenkę „Midnight Dreamer" 18-latek zaprezentował przed tygodniem. Teraz zachęca także do oglądania klipu.

Trasa S-8 została w piątek całkowicie zablokowana przez kilkadziesiąt ciągników i maszyn rolniczych na wysokości Dąbrowy Wielkiej pod Sieradzem. Niemożliwy jest przejazd w kierunku na Wrocław oraz na Warszawę. Protestujący przepuszczają jedynie karetki pogotowia, straż pożarną, policję oraz służby techniczne.