Przegląd prasy 17.05.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Dolny Śląsk to region, który obfituje w liczne atrakcje turystyczne. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie tu coś interesującego. Od pięknych pałaców przez średniowieczne zamki aż do cudów natury i tajemniczych podziemi. Wszystko to można znaleźć wśród turystycznych hitów Dolnego Śląska. To idealne miejsca do odwiedzenia podczas tegorocznych wakacji.