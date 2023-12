Przegląd prasy 14.12.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Władysław Kosiniak-Kamysz przejął dziś (13 grudnia) obowiązki ministra obrony narodowej. Wśród wiceministrów MON jest sieradzanin Cezary Tomczyk.Wraz z nim stanowisko to sprawować będą także Paweł Bejda (PSL), Stanisław Wziątek (Lewica) oraz Paweł Zalewski (Polska 2050-Trzecia Droga).

Prasówka 14.12 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dobiegają końca prace przy opracowywaniu koncepcji sali. - Razem z Panem prezydentem, zwróciliśmy uwagę architektom, by przy tworzeniu koncepcji wzięli pod uwagę miejsce, w którym hala ma powstać. Nie chcemy sztampowego budynku. Chcemy, by architektonicznie nawiązywała do tkanki miejskiej tej części Sieradza - tłumaczy Piotr Bakowicz, dyrektor SP nr 1.