Przegląd prasy 13.12.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Serce biło Zygmuntowi Skrzypińskiemu jak oszalałe. Niczym dzwon na sieradzkiej kolegiacie. Z radości. I trudno się dziwić, bo on chłopak z Sieradza, z kamienicy przy Rynku 20, za chwilę wjedzie na swoim gniadym koniu na Kreszczatik, główną ulicę Kijowa, aby przedefilować przed marszałkiem Józefem Piłsudskim i atamanem Semenem Petlurą. Owa defilada, 9 maja 1920 roku, wieńczyła triumf wyprawy kijowskiej.

To premiera na Naszym Mieście. Prezentujemy film zrealizowany przez pasjonata historii naszego regionu, teologii oraz zapalonego fotografika Łukasz Piotrowskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zakończyło się głosowanie w naszej zabawie zatytułowanej Świąteczne Gwiazdeczki 2023.Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

Wraz z finałem „Świeć się z Energą” zakończył się również konkurs fotograficzny, którego uczestnicy starali się uchwycić piękno okresu świątecznego.

W trosce o bezpieczeństwo upraw i skuteczność wykonywanych zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że przed nowym sezonem wegetacyjnym każdy profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin powinien przebadać swój sprzęt do stosowania środków ochrony roślin i dokonać kalibracji tego sprzętu.