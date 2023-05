Przegląd prasy 12.05.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Trwa pielgrzymka po parafiach naszego regionu kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Tym razem obraz zawitał do parafii św. Wawrzyńca w Tubądzinie, gdzie proboszczem jest ks. Roman Sosin.

19-letni mieszkaniec gminy Warta przyznał się do zamordowania 16-latki z Domu Dziecka w Tomisławicach. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Prasówka 12.05 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed Prokuraturą Okręgową w Sieradzu można dzisiaj zobaczyć ekipy telewizyjne z całej Polski. Dziennikarze czekają na dowiezienie z aresztu w Sieradzu do prokuratury 19-letniego nożownika, który wszedł przed północą we wtorek na teren Domu Dziecka w Tomisławicach, gmina Warta, powiat sieradzki i zaatakował nożem wychowanków placówki i opiekunkę. 16-letnia Oliwka zmarła. Pięcioro dzieci trafiło do szpitali. Mężczyzna usłyszy dzisiaj zarzuty. Może mu grozić nawet kara dożywocia.