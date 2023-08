Przegląd prasy 10.08.2023 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Wielki zjazd rodu Pertkiewiczów odbędzie się po raz drugi w Sieradzu. Organizatorzy przygotowują się do organizowanego jesienią spotkania i czekają na zgłoszenia od kolejnych członków rodziny rozproszonej po całym regionie łódzkim i w kilku miejscach Polski. Apelują też o zgłaszanie pamiątek w postaci zdjęć czy dokumentów związanych z Pertkiewiczami.

Nie przepadasz za konwencjonalnym zwiedzaniem? Wyrusz w drogę śladami 7 niezwykłych mostów w Polsce. Te zabytkowe konstrukcje naprawdę warto zobaczyć – niektóre z nich były budowane z użyciem białek kurzych jaj, inne znane są ze znaczków pocztowych... Co jeszcze je wyróżnia?

Szukasz pomysłu na krótki wakacyjny wypad? Podczas wizyty nad zbiornikiem Jeziorskiem można skorzystać z powstałej niedawno atrakcji turystycznej w postaci dwóch wież widokowych postawionych w gminie Warta. Jakie widoki można podziwiać z góry? Zobacz w naszej fotorelacji.

Oficjalnie oddano do użytku drogę Brudzew - Bliźniew w gminie Błaszki. Wartość inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych. Dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego pochodzących, z programu "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych", wyniosło prawie 143 tysiące złotych.

Poseł Paweł Rychlik ponownie został tatą. Dumny tata pochwalił się zdjęciem nowonarodzonej pociechy i opatrzył je wzruszającym opisem.