Przedostatnie morsowanie w rzece Warcie! We wtorek topienie Marzanny ZDJĘCIA

- Tego dnia topimy Marzannę i kończymy sezon - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Marzanna ma w tym roku wyjątkowe imię, ale nie zdradzamy jej przedwcześnie. Zapraszamy wszystkich, nie tylko morsów, ale także kibiców na godzinę 17 w najbliższy wtorek. Wtedy ujawnimy jej imię. Powiem jedynie, że nawiązuje do obecnej sytuacji w naszym kraju. To będzie oficjalne zakończenie morsowania, ale oczywiście ci, którzy będą mieli ochotę na kąpiele, mogą to robić i nawet o 12 w niedzielę. Niektórzy z nas przesiądą się choćby na motocykle, żeby poczuć wiatr we włosach. Zaczyna się sezon motocyklowy. My zaś całą grupą spotkamy się w pierwszą niedzielę listopada.