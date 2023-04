Prasówka z Sieradza 3.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sieradz ma mistrza MMA! To starszy kapral Rafał Dawid z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, który okazał się najlepszy podczas rozegranych w Pruszkowie Mistrzostw Wojska Polskiego w Mieszanych Sztukach Walki.

Do zatrucia tlenkiem węgla doszło dziś po godzinie 18 we wsi Mnichów w powiecie sieradzkim. Dwóch mężczyzn i chłopiec trafiło do sieradzkiego szpitala.

Warta Sieradz wygrała w sobotę wyjazdowe spotkanie o trzecioligowe punkty w grupie pierwszej z Sokołem Ostróda aż 4:0 (4:0). Było to trzecie w tym sezonie zwycięstwo sieradzan w lidze.