Prasówka z Sieradza 29.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Majówka 2023 za pasem. Szukasz pomysłu na jednodniowy wyjazd? Proponujemy wycieczkę do położonej niedaleko Byczyny w województwie opolskim – perełki z czasów Średniowiecza z zachowanymi do naszych czasów praktycznie w całości obronnymi murami, co jest ewenementem w skali całego kraju. Wystarczy jeden dzień, by poczuć niezwykły klimat tego miasta.