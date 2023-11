Prasówka z Sieradza 25.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątek (24 listopada) odebrano oficjalnie inwestycję drogową w Gruszczycach (gmina Błaszki), a była to przebudowa mostu, skrzyżowania i dróg powiatowych. Dotychczasowa przeprawa przez rzekę Trojanówkę i pobliski staw od kilku lat wymagała modernizacji ze względów bezpieczeństwa.

Co wspólnego ma Islandia z Sieradzem? Prawidłowa odpowiedź – Martę Szyfer. Znana sieradzka stomatolożka jest wielką miłośniczką tej zimnej, ale pięknej wyspy. Islandia stała się też impulsem do napisania pierwszej powieści. To tam w 2019 roku autorka pomyślała – Tu mogła zacząć się historia, którą noszę w sobie od dawna.