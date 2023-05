Prasówka z Sieradza 24.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 24.05 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W lutym 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła konkurs „Nasz Zabytek” w województwie łódzkim. Mieszkańcy tego regionu mieli możliwość zgłaszania zabytków, którym pragnęliby nadać nowe życie. Społeczność Sieradza intensywnie zaangażowała się w konkurs. Dzięki temu, w połączeniu z chęcią do współpracy Miasta Sieradz, w I Konkursie Nasz Zabytek w województwie łódzkim zwyciężył: Dworek modrzewiowy w Sieradzu.