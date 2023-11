Prasówka z Sieradza 23.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Najpiękniejszy kot wśród wszystkich kotów w Polsce, a zarazem najpiękniejszy na świecie wśród kotów rasy rosyjski niebieski, mieszka w Tomaszowie Mazowieckim. Ma na imię Leonardo. Właśnie zdobył tytuł Najpiękniejszego Kota Milenium 2023 we Włoszech, a dziś poleciał na Maltę, by rywalizować o kolejne mistrzowskie laury. Poznajcie Leosia oraz jego rodzinę i zobaczcie zdjęcia z domowej hodowli światowych kocich championów rasy rosyjski niebieski spod znaku Emerald Star *PL!

Sięgamy do archiwum Andrzeja Kałuziaka, który mieszka w bloku przy ul. Polnej w Sieradzu. Prezentujemy zdjęcia Sieradza oraz mieszkańców naszego miasta, a cofamy się do drugiej połowy lat sześćdziesiątych.

121 lat temu przez Sieradz i cały region przejechał pierwszy pociąg. Historyczny przejazd odbył się w ramach nowo powstałej kolei Warszawsko-Kaliskiej. Jak przebiegał? Jak zmienił się sieradzki dworzec PKP na przestrzeni lat?

Policjanci z Sieradza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Jeden z nich to 24-letni mieszkaniec tego miasta, który zakazane środki ukrywał w saszetce. Drugi to 21-latek z powiatu sieradzkiego, nielegalne substancje przechowywał pod fotelem kierowcy w samochodzie. Łącznie zabezpieczono prawie 28 gramów metamfetaminy i marihuany. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.