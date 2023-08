Prasówka z Sieradza 23.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Beata Kozidrak w tym modelu butów spacerowała przed wejściem na scenę, a w innej parze szalała podczas występu. Julia Wieniawa miała je na nogach dwa razy, w dwóch różnych wydaniach. Na sopockim festiwalu pojawiły się w nich też między innymi Anna Senkara czy Ola Filipek, a to nie koniec listy. Zobacz wybierane przez gwiazdy buty, które są zarazem efektowne, jak i... całkiem wygodne.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.