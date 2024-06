Prasówka z Sieradza 22.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Sieradz 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rynek w Sieradzu pulsuje, szaleje, to znowu milczy. Kilkuset kibiców dopinguje Biało-Czerwonych w szaleńczym meczu z Austrią w Berlinie. Po 45 minutach było 1:1, a gola dla nas strzelił "Pistolero", czyli Krzysztof Piątek. W drugiej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, ale nic nie zdziałał. Malo tego, to Austria strzeliła gola z rzutu karnego i Polska przegrała mecz 1:3. Powiedzmy sobie szczerze, to dla naszej drużyny koniec marzeń o drugiej rundzie Euro.