Prasówka z Sieradza 22.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w piątek z mieszkańcami Pajęczna i powiatu pajęczańskiego. To pierwsza wizyta w mieście urzędującej głowy państwa od 1989 roku. Atmosfera była wyjątkowa, prezydent zrobił z mieszkańcami mnóstwo zdjęć. Zobaczcie zdjęcia i film z wizyty.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Do siedziby samorządu powiatu łaskiego przybyli włodarze z całego województwa

Ruszyła budowa ronda na Alei Niepodległości w Łasku. Utrudnienia potrwają 10 miesięcy. To jedno z trzech nowych skrzyżowań o ruchu okrężnym budowanych w tym roku na drogach wojewódzkich w Łódzkiem

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?

Basen dla… tygrysów. Tak wyjątkową nowinkę szykuje Zoo Borysew koło Poddębic. To pierwsza z takich atrakcji urządzanych dla dzikich kotów w całej Europie, która stanowić będzie nie lada frajdę także dla zwiedzających. Mieć będzie ponad 60 tysięcy litrów pojemności.