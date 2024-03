Prasówka z Sieradza 22.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Horoskop na czwartek przychodzi z obietnicą niezwykłych emocji i wyzwań, które czekają na nas w ciągu dnia. Gwiazdy zapowiadają intensywne doznania oraz możliwość przełamania rutyny. Czy to będzie dzień, który przyniesie nam nowe możliwości, czy też będą to chwile, w których będziemy musieli sięgnąć po swoją wewnętrzną siłę?

Na półkach księgarskich pokazała się, znakomicie wydana przez krakowski Znak Horyzont książka "Dziewczyny z łagrów. Historie prawdziwe". Napisała ją Monika Zgustova, a katalońskiego na polski przełożyła, trzeba podkreślić niezwykle udanie, Marta Pawłowski. To niezwykle ciekawa pozycja podejmująca niezwykle trudny temat sowieckich łagrów, pozycja. Pozycja o tyle cenna, że nie napisana przez polskiego autora, ale także opowiedziana z perspektywy kobiet, którym totalitarny system ukradł młodość.

Wybory samorządowe 2024 w Polsce odbędą się już niedługo. Sprawdź, kto kandyduje na prezydenta oraz do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto znalazł się na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Tablet OUKITEL RT3 to wytrzymałe urządzenie z bate...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Siostry urszulanki Sylwia Polakiewicz i Gabriela Wójcik pracują w pocie czoła przy wyrobie pięknych, kolorowych i gustownych palemek wielkanocnych. Prace rozpoczęły dziś, a potrwają one do soboty. Do zrobienia jest około 200 sztuk.

W Teatrze Miejskim w Sieradzu zorganizowano warsztaty filmowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Ich uczestnicy mieli za zadanie między innymi przygotować krótką etiudę.

Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już wkrótce. Zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, sprawdzisz to tutaj.