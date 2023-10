Prasówka z Sieradza 19.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 19.10 Sieradz: pozostałe wydarzenia

W Sieradzu ma powstać Rada Seniorów. O pomyśle, podczas spotkania z dziennikarzami, mówił prezydent miasta Paweł Osiewała, a projekt uchwały Rady Miejskiej będzie wyłożony do wglądu przez mieszkańców i zarazem społecznych konsultacji co do jej zapisów.