Prasówka z Sieradza 19.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pierwszy konkurs tradycyjnych sikawek strażackich z całego województwa łódzkiego przeszedł do historii. Zmagania zorganizowano na terenach zielonych u podnóża średniowiecznej baszty w Bolesławcu w powiecie wieruszowskim. Inną atrakcją święta gminy były wystawa starych traktorów. Nie zabrakło również m.in. stoisk kół gospodyń, które zmierzyły się w konkursie Bitwa Regionów.

Nie do wiary! Łukasz Mitek, który obok choćby Marcina Kobierskiego jest symbolem Warty Sieradz, żegna się z klubem po 19 latach.

Sieradz był gospodarzem historycznych, bo pierwszych, Wojewódzkich Obchodów Święta Służby Więziennej. Były one połączone z nadaniem tamtejszemu Zakładowi Karnemu sztandaru. W uroczystościach udział wzięli między innymi wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, płk Jan Banasik, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, przewodnicząca Sejmiku Wojewódzka Łódzkiego Iwona Koperska, wicewojewoda łódzki Jarosław Brózda oraz poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak. Nie zabrakło starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, prezydenta miasta Pawła Osiewały i przedstawicieli innych służb mundurowych.

Przygotowujący się do nowego sezonu w PlusLidze klub z Bełchatowa poinformował o pozyskaniu Bartłomieja Lipińskiego, grającego ostatnio w AZS Olsztyn. 26-latek zdobył dla tego klubu 334 punkty.

Moda na imiona dla nowo narodzonych pociech pojawia się i przemija. Imiona niegdyś bardzo popularne obecnie wydają się być zapomniane. Z drugiej strony nierzadko rodzice długo zastanawiają się, jak nazwać syna, by imię wyróżniało go wśród setek rówieśników. Sprawdźcie jakie imiona dla chłopców najrzadziej w 2022 roku wybierano w województwie łódzkim.

Hiszpan Ivan Alvarez został Misterem Supernational 2023. O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny w sobotę w Nowym Sączu ubiegało się 35 mężczyzn z całego świata. Dla Polaka nie był to szczęśliwy konkurs. Nie udało mu się awansować do czołowej dziesiątki.

Mieszkający w Los Angeles w USA Daryl Strodes, wokalista i gitarzysta grający blue, funk jazz koncertował w niedzielne skwarne popołudnie na Rynku w Sieradzu. Występ artysty obejrzało kilkuset widzów.

Hortensja ogrodowa to wyjątkowy krzew ozdobny. Tworzy wielkie i kolorowe kwiatostany, które zdobią ją do późnej jesieni. W dodatku kolor jej kwiatów można zmienić! Jednak zdarza się, że ta hortensja nie kwitnie. To często wynik naszych błędów. Przede wszystkim – hortensji ogrodowej nie można mylić z innymi gatunkami, bo inaczej się ją przycina! Ma też nieco odmienne wymagania. Sprawdź, jak zadbać o te krzewy, żeby pięknie kwitły.