Prasówka z Sieradza 18.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Laureaci - a było ich aż 210 – odebrali dyplomy i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podkreślić, że wśród laureatów dwoje to laureaci poczwórni! Jedna osoba zdobyła tytuł potrójnego laureata, a szesnaście osób to laureaci podwójni.

Tak mieszka i żyje jedna z dwóch reprezentantek województwa łódzkiego w konkursie Miss Polski 2023, czyli Milena Terka z Sieradza.

Przed oblicze Temidy z końcem maja trafi sprawca tragicznego w skutkach pożaru w Zduńskiej Woli, w którym w styczniu tego roku zginęły trzy osoby. Oskarżony podpalacz to 33-letni Robert S. Rozprawa odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

100-lecie obecności Księży Orionistów w Polsce będzie świętowane w ostatni weekend maja w Zduńskiej Woli. Bogato zaplanowane obchody mieć będą zarazem duchowy jak i czysto zabawowy wymiar. Z jednej strony organizatorzy zapraszają bowiem do wspólnej modlitwy i na ewangelizacyjne wieczory, z drugiej na koncerty gwiazd. Wystąpią Skaldowie, Roksana Węgiel i rapujący ksiądz Kuba Bartczak.

Zmarła Jolanta Grzesiuk, prezes czwartoligowej obecnie Polonii Piotrków Trybunalski.

Wakacje w Chorwacji to marzenie wielu turystów – słońce, plaże, ciepła, przejrzysta woda. Ale co robić, gdy już znudzi wam się plażowanie? Czym się zająć, gdy macie już dość nicnierobienia? Okazuje się, że w Chorwacji nie brak atrakcji także dla tych, którzy najlepiej odpoczywają, przeżywając przygody w terenie – na rowerach, quadach czy nurkując wśród kolorowych rybek. Wybraliśmy się na uroczą Riwierę Crikvenicką, by przetestować atrakcje Chorwacji dla turystów spragnionych aktywnego wypoczynku. Przedstawiamy 4 pomysły na pełne przygód wakacje w Chorwacji.

Dziś (16 maja) odbył się w Warcie pogrzeb 16-letniej Oliwii, którą zamordował nożem w Domu Dziecka w Tomisławicach o trzy lata starszy mężczyzna.Do tragedii doszło 9 maja (wtorek) około 23.