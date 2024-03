Prasówka z Sieradza 13.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało we wtorek w Teatrze Miejskim w Sieradzu kandydatów w kwietniowych wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Łódzkiego. To kandydaci w okręgu nr 3 (sieradzki), gdzie do zdobycia jest osiem mandatów. Na prezentacji był senator RP Michał Seweryński oraz posłowie na Sejm RP Joanna Lichocka, Marcin Przydacz, Tadeusz Woźniak i Piotr Polak.