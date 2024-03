Prasówka z Sieradza 11.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To było coś niesamowitego! W doliczonym czasie gry widzewiak Fran Alvares pokonał bramkarza Legii Warszawa Dominika Hładuna i podopieczni trenera Daniela Myśliwca wygrali mecz z odwiecznym rywalem 1:0! Po golu na stadionie przy Piłsudskiego zapanowało prawdziwe szaleństwo.

29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło - orła w koronie. Był to formalny koniec PRL. Prezentujemy drugą część unikalnych zdjęć Sieradza z czasów PRL wykonane przez Kazimierza Turbińskiego, fotografa dokumentalistę.To zdjęcia miasta z lat 1975-1989, w więc z czasów, gdy Sieradz był województwem.

III Zlot Morsów Województwa Łódzkiego w Piotrkowie. Kilkaset osób morsowało w kąpielisku "Słoneczko" w Piotrkowie w niedzielę 10.03.2024. Podczas imprezy zbierano środki na leczenie Ani Bernackiej z Przedborza. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

Kolejny młody, utalentowany młody wokalista z naszego regionu podbija telewizyjny show The Voice Kids. W programie, który wywindował karierę Marcina Maciejczaka, zadebiutował w ten weekend Natan Gryga. 11-latek pochodzący z gminy Brzeźnio a szkolący głos w Zduńskiej Woli, brawurowo wykonał eurowizyjny przebój zbierając pozytywne opinie.

