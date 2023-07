Prasówka Sieradz 7.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.07, w Sieradzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To prawdziwa sentymentalna podróż. Zobacz jakie pamiątki ocalono przed wyrzuceniem w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu ZDJĘCIA”?

Prasówka Sieradz 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To prawdziwa sentymentalna podróż. Zobacz jakie pamiątki ocalono przed wyrzuceniem w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu ZDJĘCIA Czarno-biały telewizor z czasów PRL, na ekranie którego dzieci z zapartym tchem oglądały Jacka i Agatkę. Wyczarowana z kolorowego szkła rybka, która zdobiła niegdyś kredensy naszych babć. I radzieckiej produkcji Smiena – pierwszy aparat prawie każdego fascynata fotografii, który zaczął swoją przygodę przed kilkudziesięcioma laty. Takie i nie tylko cudeńka udało się zachować dzięki pracownikom Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, którzy warte ocalenia pamiątki wychwycili i urządzili sentymentalną wystawę.

📢 102 uczniów "Jedynki" odebrało zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ZDJĘCIA 102 uczniów z pięciu ósmych klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu odebrało w czwartek zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

📢 Oto najlepsi ginekolodzy w Łodzi i okolicach. Zobacz kogo polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Łodzi i okolicach. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

Prasówka 7.07 Sieradz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 III liga startuje 5 sierpnia. Bełchatów kontra Pelikan, Warta - Świt, Pogoń - Lechia Na weekend 5-6 sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej zaplanował pierwszą kolejkę nowego sezonu we wszystkich czterech grupach III ligi. W grupie pierwszej występując drużyny województwa łódzkiego. Koniec jesiennej rywalizacji 25-26 listopada. W ten weekend rozegrana zostanie awansem pierwsza kolejka z wiosny.

📢 Pomiary na "skrzyżowaniu śmierci" w gminie Rusiec. Drogowcy planują zmiany poprawiające bezpieczeństwo FOTO, VIDEO Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wykonywali dziś badania na skrzyżowaniu w Dębach Wolskich (gmina Rusiec). To jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w regionie. W maju w wypadku samochodowym zginęła tam kobieta, a mężczyzna został ciężko ranny 📢 Wakacje w czasach PRL pod Sieradzem, blisko lasu i rzeki Warty ZDJĘCIA Jak wyglądały wakacje w czasach PRL? Publikujemy unikalne zdjęcia z lat od pięćdziesiątych do drugiej połowy lat sześćdziesiątych z wypoczynku we wsi Ruda koło Sieradza. To miejscowość położona na uboczu obok lasów, ale niedaleko stamtąd do rzeki Warty. W czasach II Rzeczypospolitej oraz po zakończeniu działań wojennych była letniskiem nie tylko dla Sieradza, ale także Zduńskiej Woli, Łodzi i Pabianic.

📢 Widowiskowy zachód słońca nad regionem. Co dało spektakularny efekt? Dymy znad Kanady czy saharyjskie pyły? ZDJĘCIA Niecodzienny zachód słońca można było obserwować w tym tygodniu nad Sieradzem. Czy to efekt dymów z płonących lasów Kanady, które dotarły aż do Europy sprawiając, że tarczę gwiazdy można było oglądać bezpiecznie gołym okiem? 📢 Dni Złoczewa 2023 już w najbliższy weekend. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Łzy, Chivas. Uwaga, są utrudnienia w ruchu. Jak ich uniknąć? FOTO Dni Złoczewa 2023 już w ten weekend. Impreza rusza w piątek 7 lipca na sportowo, a sobota i niedziela 8-9 lipca stać już będzie pod znakiem koncertów. Na scenie zobaczymy m.in. zespól Łzy i Dawida Kwiatkowskiego. Miasto informuje przyjezdnych o utrudnieniach w ruchu związanych z remontem strategicznej ulicy.

📢 Warta Sieradz ma nowego prezesa. To Ryszard Mes. Jest też wcieprezes Mamy nowego prezesa Warty Sieradz. Tomasza Jóźwika zastąpił Ryszard Mes, który działa w klubie od około czterech lat. Początkowo był odpowiedzialny na klubową akademią, a ostatnio pracował w zarządzie.

📢 Nie żyje Krystyna Zwolińska, długoletnia, lubiana sieradzka nauczycielka W wieku 86 lat 5 lipca zmarła Krystyna Zwolińska, długoletnia nauczycielka w sieradzkich Szkołach Podstawowych nr 1 i 10. Wychowała wiele pokoleń mieszkańców naszego regionu. Była żoną Bolesława Zwolińskiego, który jest patronem tej drugiej placówki, a zmarł 3 lipca 1991 roku 📢 Uwaga! Ci złodzieje mogą cię okraść. Grasują w województwie łódzkim. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności! Oto złodzieje, którzy nadal grasują w województwie łódzkim. Mogą cię okraść w sklepie na zakupach, w tramwaju, lub włamać się do twojego domu, gdy jesteś w pracy lub na urlopie. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności! 📢 GKS Chojne i Olimpia Karsznice w Keeza Klasie Okręgowej! GKS Chojne i Olimpia Karsznice wygrały w środę finałowe mecze barażowe o awans do Keeza Klasie Okręgowej i w nowym sezonie grać będą w wyższej lidze!

📢 To były wielkie dni Warty Sieradz w Pucharze Polski. Tu poległ Śląsk, Widzew ZDJĘCIA 4 października 1978 roku. Ta data na zawsze wpisała się do historii sieradzkiego sportu. Tego dnia grająca wówczas w klasie A Warta wyrzuciła za burtę Pucharu Polski Śląsk Wrocław. Goście byli aktualnym wicemistrzem Polski. Do dziś to największy sukces sieradzkiej piłki nożnej. 📢 Wakacyjna Ścieżka Zdrowia - zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sieradzu ZDJĘCIA W środę zainaugurowano w parku obok stadionu MOSiR w Sieradzu wakacyjne zajęcia z cyklu Ścieżka Zdrowia, czyli marszobieg z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN