Prasówka Sieradz 6.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Ludzkie postaci w wizerunkach przywołujących na myśl… kosmitów, monumentalne nagrobki i historia niezwykłej religii. To łączy niezwykły cmentarz Bogomiłów. W ramach naszego cyklu podróże dalsze i bliższe zapraszamy do Bośni i Hercegowiny.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 6.11 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak weekend to tylko w klubie ! Zobaczcie, jak wyglądało udane imprezowanie w Chicago Club w Broszkach. Koncert Zenka Martyniuka czy Halloween Party. Mnóstwo dobrej zabawy, niepowtarzalna atmosfera i zadowoleni ludzie. Nie było was tam? To koniecznie musicie zobaczyć tę galerię zdjęć i za tydzień dołączyć do zadowolonych imprezowiczów Chicago Club!