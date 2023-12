Prasówka Sieradz 5.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Sięgamy po raz kolejny do archiwum sieradzanina Andrzeja Kałuziaka. Tym razem prezentujemy zdjęcia wykonane przez jego nieżyjącego brata Janusza.

Minęło już 10 lat od gruntownej modernizacji dworca PKP w Sieradzu. Jak przebiegało oficjalne otwarcie inwestycji. Co najbardziej przed dekadą ucieszyło mieszkańców miasta?

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyło się spotkanie autorskie z Ireneuszem Wolmanem. Była to jednocześnie promocja jego najnowszej książki pod tytułem "Heres", trzeciej część cyklu literackiego „Saga Chojeńska”.

Święty Mikołaj, skrzypiący pod nogami śnieg i tysiące światełek. Nie trzeba jechać daleko, by odnaleźć prawdziwą magię świąt i zrelaksować się wśród natury.

Młodzi mieszkańcy gminy Złoczew mieli okazję z pierwszej ręki poznać tajniki rękodzieła. To podczas kolejnych warsztatów z cyklu „Złoczewski hand made". Jakie prace tworzyli?

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.