Prasówka Sieradz 30.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Na niedawno oddanym do użytku kąpielisku miejskim przy ulicy Tarnowskiego w Warcie zorganizowano festiwal folklorystyczny "Od Kujawiaka do Oberka". Była to eliminacja regionalna do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który zaplanowano na 24 i 25 czerwca w Kazimierzu Dolnym.