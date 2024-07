Prasówka Sieradz 3.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

W październiku 2012 roku wydobyto ze starorzecza rzeki Warty, koło miasta Warta, czołg Valentine MK IX. Wydobyto maszynę w prawie doskonałym stanie, co stało się światową sensacją. Prezentujemy unikalne zdjęcia z momentu wydobycia maszyny.

22 sierpnia po raz 414 wyruszy Sieradzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Przygotowania do drogi rozkręcają się. Kierownik ksiądz Przemysław Strzelczak, Marek Jasiewicz oraz przewodnik Stanisław Kosatka mają za sobą pierwszy objazd trasy, jaką pokonają pieszo pątnicy.

Wracamy do Sieradza z drugiej połowy lat 70. Tym razem na zdjęciach z archiwum rodziny Turbińskich między innymi autobusy Autosan, które były zapoczątkowały w roku 1976 komunikację miejską w naszym mieście.

Trwają festyny rodzinne w kolejnych sołectwach gminy Sieradz. Ostatnie zabawy odbyły się w Bogumiłowie i Rudzie. Atrakcji nie brakowało.

Siostra Gabriela odeszła z sieradzkiego klasztoru sióstr urszulanek, a była tu nieprzerwanie od 2008 roku. Zamieniła Sieradz na Rzym, bo tam będzie teraz posługiwać. Pożegnanie przez całą wspólnotę klasztorną z matką przełożoną Anną Papierz odbyło się w poniedziałkowe popołudnie.

W godzinach popołudniowych w poniedziałek doszło do groźnego pożaru budynku gospodarczego w Wiechucicach w gminie Sieradz.

Jedna z najstarszych w naszym regionie parafii pod wezw. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce, należąca do dekanatu zduńskowolskiego, uroczyście podczas dziękczynnej mszy świętej pożegnała księdza wikariusza Karola Kolendę, który po czterech latach posługi przenosi się do Włocławka. Będzie kontynuował drogę kapłańską w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Dekret biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w sprawie przeniesienia odczytał ksiądz proboszcz Piotr Czopiński.