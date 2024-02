Prasówka Sieradz 29.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Walka o najniższą cenę masła, sms-y do klientów przedstawiające lepsze promocje niż u konkurencji, wytykanie błędów w koszyku zakupowym, pozew do sądu – to tylko kilka przykładów z frontu Biedronka kontra Lidl. Kto wygrywa wojnę o klienta, o której głośno zrobiło się w ostatnim czasie? Na to pytanie odpowiadają dowody zakupu dodane do popularnej aplikacji PanParagon. Oto wyniki paragonowej analizy.

Po policyjnym pościgu na terenie powiatu wieluńskiego zatrzymany został 35-latek, który uciekał skradzionym BMW wartym około 250 tysięcy złotych. Wcześniej mężczyzna ukradł inne osobowe BMW, które porzucił na obrzeżach Sieradza. Policjanci odzyskali obydwa skradzione pojazdy, które powróciły do właścicieli. Podejrzany usłyszał dwa prokuratorskie zarzuty włamań, kradzieży i ukrywania dokumentów oraz niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Sieradzu, sądu zdecydował o 3 miesięcznym areszcie dla sprawcy.