Prasówka Sieradz 27.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Jak to z wyborem Józefa Szubzdy na pierwszego po II wojnie światowej prezydenta Sieradz było?

1 marca, to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia odbędą się w Sieradzu uroczystości upamiętniające tych, którzy nie godzili się z powojennym porządkiem podyktowanym przez Moskwę i stanęli do zbrojnej walki. Wielu z nich przypłaciło to życiem.

Na 23 marca (sobota) zaplanowano w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu 14. Wystawę tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Wystawa rozpocznie się o 10 i potrwa do 14.