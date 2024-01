Prasówka Sieradz 25.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Do udziału w sieradzkiej odsłonie akcji zaprasza miasto, organizatorzy i przedstawiciele służb mundurowych. Co zaplanowano na niedzielę?

Daniel Bakowicz nie jest już trenerem występującej w grupie trzeciej Klasy Okręgowej Kipsta Złoczewii Zloczew.

Takiej wystawy w sieradzkim Muzeum Okręgowym dawno nie było. Co więcej jest ona wyczekiwana. Swoje zbiory pokaże natomiast mieszkaniec naszego miasta Edward Grobelny. To znany w regionie kamieniarz, ale także pasjonat epoko napoleońskiej. Posiada on jedne z większych w naszym kraju zbiorów poświęconych cesarzowi.