Prasówka Sieradz 24.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

XXXVII Zlot Trajek i Motocykli Ciężkich "U Marynarza" w Sulejowie. Większość maszyn, które przyjechały na zlot to prawdziwe i niepowtarzalne perełki. Trudno spotkać je na drogach. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

Mubi Dub it Tuning Festival 2024 rozpoczął się w Targach Kielce. W programie niesamowite pokazy driftu, super samochody i znani goście. 22 czerwca oprócz zmodyfikowanych pojazdów, na odwiedzających czekały także zabytkowe samochody i najazd klasycznych Fiatów 126p. Miłośnicy popularnego "malucha" mieli widowiskowy widok. Zobacz zdjęcia.

Punk, ska i hardcore królował prze dwa dni podczas niezależnej imprezy zorganizowanej w weekend pod Sieradzem. Festiwal Urwanych Filmów przyciągnął fanów z całej Polski. Zobaczcie jaki klimat tam panował.

Od sobotniego popołudnia do wczesnych godzin popołudniowych w niedzielę trwała akcja poszukiwawcza 21-latka, który w godzinach popołudniowych wszedł, w okolicach mostu kolejowego, do rzeki Warty i zniknął w jej nurtach. Był tam z dwoma towarzyszami, którzy samego wejścia do wody nie widzieli, bo oddalili się na pewien czas. Po powrocie na brzegu zastali koc, ubranie i zawiadomili policję. W sobotę trwającą kilka godzin akcję poszukiwawczą zakończono około godziny 23. W niedzielę wznowiono około 9. Ciało mężczyzny strażacy znaleźli w okolicach mostu kolejowego, dzięki użyciu drona.