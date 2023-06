Prasówka Sieradz 18.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Mamy to! Warta Sieradz pokonała w sobotnie popołudnie na stadionie MOSiR Legionovię Legionowo 1:0 (1:0) po goli Shingo Koreedy w 39 minucie i utrzymała się w grupie pierwszej III ligi!

Warta Działoszyn wraca do IV ligi z której spadła w 2021 roku. Działoszynianie przypieczętowali awans w sobotnie popołudnie wygrywając na boisku w Buczku Tęczę Brodnia 4:1 (4:0).

Do sieradzkiego skansenu zjechały grupy rekonstruktorów historycznych z całego naszego regionu. Pretekstem przyjazdu do Sieradza jest piknik historyczny "Od rycerza do żołnierza" zorganizowany przez miejscowe Muzeum Okręgowe, któremu szefuje Piotr Gutbier.