Prasówka Sieradz 17.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z Sieradz kilka godzin po zgłoszeniu odzyskali skradziony samochód wartości 200 tysięcy złotych. W garażu, gdzie ukryta była kia, stróże prawa ujawnili ponad 630 kilogramów nielegalnego tytoniu. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 720 tysięcy złotych. Zarzuty paserstwa oraz paserstwa akcyzowego usłyszała 48-letnia sieradzanka. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat pięciu oraz wysoka grzywna.

Do użytku został dzisiaj oddany kolejny zmodernizowany odcinek wojewódzkich dróg. Tym razem nowa nawierzchnia, chodnik czy autobusowe zatoczki poprawiły bezpieczeństwo przejeżdżających przez Ralewice w gminie Zadzim w powiecie poddębickim. To na trasie łączącej Poddębice i Uniejów z Sieradzem.

