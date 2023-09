Prasówka Sieradz 13.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Tomaszowie Mazowieckim zapowiedział dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych w Łódzkiem. Cztery samorządy - Tomaszów, Skierniewice, Radomsko i Sieradz otrzymają na ten cel łącznie 34 mln zł bezzwrotnego, rządowego dofinansowania. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się we wtorek, 12 września 2023, na tomaszowskim placu Kościuszki. Zobaczcie zdjęcia oraz materiał video!

Niektóre kwiaty warto posiać jeszcze jesienią. Dzięki temu wcześniej zakwitną. Są też rośliny, których nasiona potrzebują okresu przechłodzenia, by dobrze wykiełkować. Jesienny siew zapewnia im dobre warunki rozwoju. Jednak nie wszystkie kwiaty można siać jesienią. Sprawdź, co warto posiać już teraz, by cieszyć się ukwieconym ogrodem w przyszłym roku.