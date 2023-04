Prasówka Sieradz 10.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Widzew Łódź przegrał w Wielką Sobotę na swoim stadionie mecz ekstraklasy ze Stalą Mielec 0:2. Drużynę trenera Janusza Niedźwiedzia dopingowało jednak kilkanaście tysięcy fanów.

To co jeszcze do niedawna wydawało się nierealne jest możliwe! Warta Sieradz wygrała drugi mecz z rzędu w grupie pierwszej III ligi i może uniknąć spadku do ligi IV. W obu tych spotkaniach sieradzanie strzelili osiem goli nie tracąc żadnego!