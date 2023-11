Prasówka 9.11.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Prawie stumilionowe inwestycje zostały przeprowadzone na zaporze zalewu Jeziorsko. Ostatnia to gruntowny remont jazu, wcześniej wzmocniona została sama tama. Podsumowania obu przedsięwzięć, które przyczynią się do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty, dokonano dzisiaj z udziałem wiceministra infrastruktury, marszałka województwa łódzkiego i prezesa Wód Polskich.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Narastało podniecenie w polskim sierocińcu w Isfahanie. To właśnie w tym irańskim mieście, w latach 1942-1944, schronienie znalazło ponad dwa tysiące polskich dzieci, które trafiły tu z armią gen. Władysława Andresa. Większość miała za sobą koszmar katorgi na "nieludzkiej ziemi". Podniecenie narastało nie bez powodu. Ksiądz Franciszek Tomasik, wespół z siostrami urszulankami Marią Aleksandrowicz i Anną Tobolską, szykował dzieci do pierwszej komunii świętej.

Oto najdroższe domy na sprzedaż w powiecie sieradzkim. Kosztują ponad 1,4 mln zł. Ich zdjęcia można obejrzeć w popularnym serwisie ogłoszeniowym otodom.pl

Senator Michał Seweryński, który uzyskał mandat z okręgu sieradzkiego, będzie Marszałkiem Seniorem XI kadencji Senatu. Decyzję w tej sprawie podjął Prezydent RP Andrzej Duda. Marszałek Senior będzie przewodniczył pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Izby, które zaplanowano na 13 listopada.

Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.