Prasówka 9.03.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło - orła w koronie. Był to formalny koniec PRL. Prezentujemy trzecią część unikalnych zdjęć Sieradza z czasów PRL wykonane przez Kazimierza Turbińskiego, fotografa dokumentalistę.To zdjęcia miasta z lat 1975-1989, w więc z czasów, gdy Sieradz był województwem.

Co oznacza skrót ADR, co oznacza symbol W – 52 oraz w jakim schemacie brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji, na te pytania oraz wiele innych odpowiadała młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu eliminacji gminnych w Błaszkach.