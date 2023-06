Prasówka 30.06.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Zwycięstwem Czecha Tomasa Jakubka zakończył się trzeci etap Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2023. Kolarze wyruszyli z Koluszek i mieli do pokonania 166 kilometrów z trzema lotnymi premiami.

Centrum Spycimierskie Boże Ciało jest pawie gotowe. Obiekt powstający we wsi Spycimierz, w gminie Uniejów słynnej na cały świat za sprawą kwietnych dywanów, już stoi, teraz trwają przygotowania do ostatniego etapu inwestycji związanej z wyposażeniem go w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble.

Pożar w sieradzkim wieżowcu przy przy alei Pokoju 13. Ogień wybuchł w piwnicach budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a w akcji bierze udział siedem jednostek bojowych.