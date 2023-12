Prasówka 29.12.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

W Hali Sportowej Relax w Piotrkowie Trybunalskim rozegrano w czwartek turniej w halowej piłce nożnej chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roczniku 2013 i młodsi. Były to jednocześnie eliminacje do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.

Prasówka 29.12 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.