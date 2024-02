Prasówka 23.02.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Publikujemy zdjęcia ze strażackiego święta w Sieradzu z przełomu lat 80 i 90. Prawdopodobnie wykonane zostały 3 Maja. Na fotografiach defilada druhów ochotników, apel na Rynku, ale także poczęstunek. Liczymy, że nasi czytelnicy pomogą rozwikłać zagadkę co to za wydarzenie i kto jest na fotografiach.

Agata Kornhauser-Duda w pięknej fryzurze, dopasowanych garsonkach i garniturach to widok, który każdy z was dobrze zna. Ciekawi jesteście, jak pierwsza dama wygląda w zwykłym ubraniu na wycieczce rodzinnej? Taki widok to rzadkość.

22 lutego, to Dzień Myśli Braterskiej. Jest to święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie iobchodzone w dniu urodzin Roberta Badena-Powella, założyciela skautingu.

Łabądź czy łabędź? – to jedno z łatwiejszych pytań, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu „Znam swój język ojczysty” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. W ósmej edycji swoją wiedzę sprawdziło 22 uczniów z ośmiu szkół podstawowych i średnich z powiatu sieradzkiego.