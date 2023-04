Prasówka 20.04.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Żona Pawła Domagały to Zuzanna Grabowska. ZOBACZ ZDJĘCIA

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F 10.3" 4GB/64GB WiFi...

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F 10.3" 4GB/128GB WiFi...

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606X 10.3" 4GB/64GB LTE...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU 10.61" 3GB/32GB WiFi (storm...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tomasz Olszacki, autor wydanej w 2013 roku książki „Zamek królewski w Sieradzu opowiadał we wtorek w Muzeum Okręgowym w Sieradzu o historii nieistniejącej już budowli znanej choćby z "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza. Spotkanie, trzeba to przyznać, cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu.

Nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk, który zastąpił Tobiasza Bocheńskiego, którego premier RP powołał na stanowisko wojewody mazowieckiego. Karol Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie, a ostatnio był zastępcą Tobiasza Bocheńskiego.

Do groźnego pożaru doszło we wtorkowe popołudnie w Kolonii Niechmirów w gminie Burzenin. Spłonął dom jednorodzinny, a dach nad głową straciła rodzina z dwójką dzieci w wieku czterech i 17 lat.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.